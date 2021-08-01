Собянин назвал главный фактор для введения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главный фактор при принятии решений о введении тех или иных ограничений из-за коронавируса в городе. О работе модели он рассказал РБК.

По словам градоначальника, основным фактором при принятии решений была заполняемость больничных коек в городе. «Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры», — пояснил Собянин.

Мэр также признал, что за несколько недель действия QR-кодов ситуация в столице улучшилась. «Во-первых, на порядок больше стали вакцинироваться, а во-вторых, меньше контактировать. За это время заболеваемость ковидом упала в городе в два раза», — сказал он.

Кроме того, Собянин рассказал, что послужило причиной всплеска заболеваемости COVID-19 в начале лета. «Мы знали, что существует новый штамм "дельта". Но весной мало где в мире массово болели "дельтой", и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде. Тем не менее у меня была внутренняя тревога», — признался он.

Ранее Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в Москве. Он уточнил, что эти средства защиты можно не носить в транспорте, магазинах и других подобных местах. Требование носить перчатки в общественных местах действовало в Москве с 12 мая 2020 года.

За последние сутки коронавирус выявили еще у 22 804 россиян. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 288 677. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2484 случая), в Санкт-Петербурге (1911), Московской области (1658) и Нижегородской области (535).