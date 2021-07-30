Роспотребнадзор раскрыл правила работы школ в новом учебном году

Новый учебный год начнется с прежними рекомендациями Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что они были достаточно эффективны, сообщают «Известия».

Уточняется, что ограничение массовых мероприятий, контроль за дезинфекцией кабинетов, ежедневная проверка температуры и разделение классов помогли учебным заведениям в прошлом году работать в очном формате.

«В связи с этим указанные меры могут быть применены и в новом учебному году», — подчеркнули в ведомстве.

Там также рекомендовали уменьшить число учащихся в классах или группах

Кроме того, было рекомендовано по возможности уменьшить количество учеников в классах или группах. На данный момент 27 российских регионов готовы открыть школы для очного обучения. Образовательные учреждения могут ввести удаленную форму уроков, если есть случаи заражения COVID-19 среди учеников или педагогов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город не планирует полностью переходить на дистанционный формат обучения. По его словам, пандемия коронавируса поспособствовала развитию электронных сервисов, однако планов по переходу на удаленное обучение на постоянной основе нет.