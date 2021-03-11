Собянин оценил возможность полного перехода обучения на дистанционку

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город не планирует полностью переходить на дистанционный формат обучения. Об этом он сообщил в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Столичный градоначальник заверил, что пандемия коронавируса поспособствовала развитию электронных сервисов, однако планов по переходу на удаленное обучение на постоянной основе нет.

По словам Собянина, во время действия ограничительных мер качество образования в Москве не снизилось. Он добавил, что ключевой фигурой в обучении остается учитель, именно вокруг него выстроена основная инфраструктура.

В феврале Собянин подписал указ о возвращении к обучению в очном формате студентов московских вузов, подведомственных столичному департаменту образования. В конце января учащиеся колледжей, спортивных школ и учреждений дополнительного образования вернулись к очному обучению.