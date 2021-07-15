Минстрой раскрыл способ сделать ввоз мигрантов дешевле

Минстрой рассматривает возможность вводить трудовых мигрантов в Россию чартерными поездами, этот способ позволит сделать процесс дешевле, заявил замминистра по строительству и ЖКХ Никита Стасишин, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня формируются, по сути, чартеры, то есть сразу целый состав можно завезти, но это должна быть консолидированная заявка. Это будет точно дешевле, чем заказывать чартеры самолетов», — отметил он.

По словам Стасишина, единовременно можно доставить порядка одной тысячи человек, а Минстрой может со своего уровня сформировать соответствующую заявку.

Ранее в июне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России изучает вопрос упрощенного ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации. Он объяснил, что это очень важно для поддержки строительной отрасли, а обойтись без иностранных работников она пока что не сможет.

По словам Хуснуллина, мигранты готовы работать по 12 часов на стройках за 50 тысяч рублей в месяц, и это позволяет серьезно сократить себестоимость строительства. Если отказаться от мигрантов, то потребителю, по расчетам вице-премьера, придется платить больше, поскольку строительство подорожает как минимум на 12,5 процента.

