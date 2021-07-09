Мигрантов в России обяжут получать единый документ с электронным носителем

Мигранты, пребывающие на территории России, будут обязаны получать единый документ с электронным носителем, который будет служить удостоверением личности внутри страны. Об этом говорится в законопроекте, разработанном МВД России, текст которого размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Чтобы получить такой документ, иностранные граждане будут обязаны подать заявление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и пройти биометрическую проверку: предоставить отпечатки пальцев и фотографию. Также понадобится медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие у него наркомании и инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих. Лицам без гражданства единый документ будет оформляться на основании сведений, содержащихся в государственной информационной системе.

Документ будет действителен десять лет, затем его необходимо будет заменить. Кроме того, заменить его будет необходимо в случае смены фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола при утрате гражданства.

Отдельно прописаны и условия, при которых мигранты оформить единый документ не смогут, а уже имеющийся станет недействительным или его действие будет приостановлено. У ним относятся случаи, когда мигрант указал ложные сведения о себе, предоставил подложные документы или находится за пределами России дольше одного года. Мигрантов-нарушителей порядка пребывания будут вносить в контрольный список.

7 июля президент России Владимир Путин рассказал об эффективности привлечения мигрантов к транспортным стройкам. По его словам, если на площадке не хватает трудовых ресурсов, то там могут работать граждане из республик Средней Азии. Глава страны подчеркнул, что таким образом и мигранты смогут заработать, и инфраструктура будет развиваться.