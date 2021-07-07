Путин рассказал об эффекте от привлечения мигрантов к транспортным стройкам

Президент России Владимир Путин рассказал об эффекте от привлечения мигрантов к крупным транспортным стройкам. Об этом он заявил на совещании с членами правительства после докладов о развитии инфраструктуры, в том числе Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что если на стройках не хватает трудовых ресурсов, то там могут работать граждане из республик Средней Азии. Он подчеркнул, что таким образом и мигранты смогут заработать, и инфраструктура будет развиваться. Если бы рабочих из Средней Азии привлекли к транспортным стройкам раньше, все объекты уже могли быть запущены, и страна зарабатывала бы как следует, резюмировал президент.

В ходе совещания Путин также призвал контролировать цены при строительстве транспортных объектов. По словам главы государства, необходимо предпринимать меры для скорейшего завершения транспортных строек и внимательно следить за ценами.

