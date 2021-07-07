К российскому мегапроекту привлекли заключенных

К работам на Восточном полигоне привлекли более тысячи заключенных, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента России с членами правительства, которое транслирует «Россия-24».

«Ведем работу с Федеральной службой исполнения наказаний, тоже частично уже более 1000 человек мобилизуем», — пояснил вице-премьер.

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При этом реализации мегапроекта, предполагающего расширение Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, может способствовать в первую очередь мобилизация трудовых ресурсов внутри РЖД, уверен Хуснуллин. Кроме этого, правительство намерено привлечь на Восточный полигон строителей из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии.

Согласно уточнению ТАСС, вице-премьер также сообщил, что сейчас над проектом работает 11 тысяч человек, для его реализации необходимо не менее 15 тысяч. Этого показателя РЖД нужно добиться в июле или августе.

Об идее правительства привлечь к строительству БАМ и Транссиба осужденных стало известно в апреле. Тогда ведомствам поручили продумать данный вопрос до 14 мая, а решение было принято на фоне нехватки кадров, в том числе из-за недостатка иностранных работников в период пандемии.

Модернизация Восточного полигона — один из крупнейших российских инфраструктурных проектов. Предполагается, что в ее рамках провозная способность БАМ и Транссиба в направлении Дальнего Востока возрастет до 144 миллионов тонн на первом этапе и до 180 миллионов тонн до 2024 года. При этом известно, что в процессе работ сроки были сорваны, а в конце июня президент России Владимир Путин поручил найти ответственных за ситуацию.