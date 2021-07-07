Президент России Владимир Путин призвал контролировать цены при строительстве транспортных объектов. Об этом он заявил на совещании с членам правительства после докладов о развитии инфраструктуры, в том числе Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, передает РИА Новости.

По словам главы государства, надо что-то делать и нельзя просто так сидеть. Он отметил, что надо внимательно смотреть за ценами. «И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так "притапливать", в том числе и строителей», — подчеркнул российский лидер.

Путин также попросил, чтобы вице-премьер Марат Хуснуллин особо внимательно следил за вопросами, связанными со строительством транспортных объектов, так как это его работа. Президент добавил, что тогда и строительство будет осуществляться более быстрыми темпами.

Ранее президент страны поручил правительству и РЖД найти должностных лиц, ответственных за срыв сроков по Восточному полигону (расширение БАМа и Транссиба). Счетная палата проверит надбавки к тарифу РЖД по поводу целевого характера их использования, а силовые ведомства оценят законность расходования госсредств, выделенных на Восточный полигон.

