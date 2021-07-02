Самый западный регион России начал избавляться от работников-иностранцев

В Калининградской области иностранные граждане больше не смогут работать на производстве хлеба и кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта и преподавать. Соответствующий указ подписал губернатор самого западного региона страны Антон Алиханов, передает РИА Новости.
Документ вступит в силу через три месяца и будет действовать год. Речь идет об иностранцах, которые работают в России на основании патента. Его нужно получать тем, кто прибыл в страну в безвизовом режиме. Требование не касается граждан стран Евразийского экономического союза — Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении, а также тех, у кого в России есть вид на жительство или разрешение на временное проживание.
При этом в целом Россия на фоне пандемии начала сталкиваться с нехваткой мигрантов на рынке труда. Только в Москве, по июньским подсчетам властей, дефицит трудовых мигрантов оценивался в 300 тысяч человек.
В правительстве уже сообщали, что планируют решить вопрос с упрощенным ввозом иностранных работников в страну, ориентируясь на нужды строительной сферы. Привозить мигрантов собирались и в интересах агропромышленного комплекса. В Министерстве сельского хозяйства подтверждали, что прорабатывают возможность подачи коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов с аграриями и регионами.