МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России

МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание в стране. Об этом сообщается в документе на официальном сайте ведомства.

«От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным портала, МВД предлагает сделать три миграционных режима пребывания в России. Среди них — режим краткосрочного пребывания — не более 90 дней в течение года, режим долгосрочного пребывания — более 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание и режим постоянного проживания, который будет действовать бессрочно.

Ведомство также считает необходимым создать реестр недобросовестных приглашающих лиц — физических и юридических, — которые нарушают правила приглашения и оформления мигрантов в России.

Ранее сообщалось, что мигранты, пребывающие на территории России, будут обязаны получать единый документ с электронным носителем, который будет служить удостоверением личности внутри страны. Документ будет действителен десять лет, затем его необходимо будет заменить. Кроме того, заменить его будет необходимо в случае смены фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола при утрате гражданства.