На Украине задержали заработавших тысячи долларов на наркотиках двух пенсионерок

Украинские правоохранители задержали двух украинских пенсионерок, наладивших бизнес по продаже наркотиков на десятки тысяч долларов. Сообщение об этом появилось на сайте Национальной полиции Полтавской области.

По данным силовиков, идея о создании «банды» принадлежала 73-летней украинке. Она наладила каналы поставки и сбыта синтетических веществ и психоактивных таблеток, позже подключила к их распространению 72-летнюю подругу. В квартирах у женщин были обнаружены сотни упаковок с наркотиками, «левые» банковские и сим-карты.

Кроме того, одна из пенсионерок успела открыть счет в банке, на котором хранились 660 тысяч гривен (более 24 тысяч долларов), заработанных на продаже веществ. Предположительно, реальная сумма выручки с нелегального бизнеса могла быть в разы больше.

Против обеих украинок было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Им может грозить до 12 лет тюрьмы. Об избранной мере пресечения для задержанных пока не сообщалось.

Ранее пьяный украинский военный был схвачен российскими пограничниками, когда попытался провезти пакет с марихуаной на территорию Крыма. В суде он заявил, что не знал, где располагается граница, и попросту потерялся. Ему назначили три с половиной года колонии.