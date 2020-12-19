Кэп обнаружил в одесских бананах десятки килограммов кокаина

Государственная таможенная служба Украины пресекла поставку крупной партии кокаина в Европу. Партию наркотика весом 54 килограмма обнаружили в контейнере с бананами из Южной Америки, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Запрещенный груз, расфасованный по 46 завернутым в пластиковую пленку пакетам, нашли в ходе осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата. На него также среагировал служебный пес таможенников по кличке Кэп.

Следующим пунктом назначения маршрута должна была стать Молдавия, откуда партию переправили бы в Евросоюз. Стоимость изъятого оценивается в 12 миллионов долларов.

Ранее на общественный пляж американского курортного города Палм-Бич вынесло партию кокаина стоимостью 850 тысяч долларов. Наркотики были спрессованы в непромокаемые брикеты с изображением пингвина из мультфильма «Мадагаскар».

Кроме того, на прошлой неделе в порту Мальты таможенная служба также перехватила партию кокаина для отправки в Ливию. Общий вес груза составил более 600 килограммов, его стоимость — порядка 70 миллионов евро. Рекорд по перехвату поставлен в Бельгии в начале ноября — тамизъяли партию стоимостью 900 миллионов евро.