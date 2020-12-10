В Европе перехватили рекордную партию кокаина для Ливии

Рекордно большую партию кокаина перехватили на Мальте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местной таможенной службы.

Как отмечается, партия кокаина из Эквадора и Колумбии была обнаружена вечером 9 декабря. По данным таможни, было изъято 510 свертков с наркотиком — рекорд для одного изъятия из одного контейнера. Каждый из пакетов весил 1,2 килограмма, общий вес партии составил более 600 килограммов. Ее стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Для сравнения таможня привела пример 2019 года. По ее данным, за весь прошлый год было найдено 750 килограммов наркотиков в 16 контейнерах. Их общая стоимость составила 84,5 миллионов евро.

Сообщается, что из порта Мальты груз должен был отправиться в Ливию. Полиция начала расследование по этому делу.

В начале ноября сообщалось, что полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена крупнейшую партию наркотиков среди всех, что поступили из других стран мира, — кокаин общей стоимостью около 900 миллионов евро.

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