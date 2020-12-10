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В Европе перехватили рекордную партию кокаина для Ливии

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Jorge Adorno / Reuters

Рекордно большую партию кокаина перехватили на Мальте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местной таможенной службы.

Как отмечается, партия кокаина из Эквадора и Колумбии была обнаружена вечером 9 декабря. По данным таможни, было изъято 510 свертков с наркотиком — рекорд для одного изъятия из одного контейнера. Каждый из пакетов весил 1,2 килограмма, общий вес партии составил более 600 килограммов. Ее стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Для сравнения таможня привела пример 2019 года. По ее данным, за весь прошлый год было найдено 750 килограммов наркотиков в 16 контейнерах. Их общая стоимость составила 84,5 миллионов евро.

Сообщается, что из порта Мальты груз должен был отправиться в Ливию. Полиция начала расследование по этому делу.

В начале ноября сообщалось, что полиция Бельгии обнаружила в порту Антверпена крупнейшую партию наркотиков среди всех, что поступили из других стран мира, — кокаин общей стоимостью около 900 миллионов евро.

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