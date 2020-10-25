На Украине поймали четверых израильтян с кокаином на 40 миллионов долларов

Правоохранительные органы Украины задержали четырех граждан Израиля почти со 120 килограммами кокаина: по данным следствия, задержанные организовали доставку наркотика в контейнере из Перу в Одесский морской торговый порт. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

По данным офиса, четверо фигурантов были задержаны в одном из складских помещений Одессы. У задержанных изъяли кокаин стоимостью 40 миллионов долларов — наркотик, расфасованный в 114 брикетов, прибыл в контейнере с металлическими трубами.

При этом большинство брикетов имеют фирменную маркировку в виде букв и цифр. Как считают украинские следователи, такая маркировка указывает на то, что кокаин принадлежит «определенному наркосиндикату». Задержанным израильтянам грозит от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Спецоперация в Одессе была проведена в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 305 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств») УК Украины.