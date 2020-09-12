В Испании перехватили набитое кокаином судно из Хорватии

У берегов острова Пальма на Канарском архипелаге испанские силовики перехватили набитое кокаином судно из Хорватии. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гражданскую гвардию страны.

В 141 километре от острова Гражданская гвардия взяла на абордаж парусное судно Majic. У контрабандистов изъяли свыше тонны кокаина, расфасованного в 980 пакетов. Задержаны трое членов экипажа, все они граждане Хорватии.

В феврале правоохранительные органы Испании совместно с Национальной полицией Хорватии провели операцию по борьбе с наркотиками. Позже к ним подключились коллеги с Канарских островов, из Великобритании, США, Нидерландов и Франции.

Установлено, что зимой Majic отплыло из Дубровника в Черногорию, а затем должно было направиться к Испании. В начале года судно находилось поблизости от Барбадоса и Мартиники, в июне возвратилось к Канарским островам, затем отправилось в сторону Бразилии, но вскоре экипаж, как предположили в испанском ведомстве, взял курс на юг, параллельно Африке.

В Гражданской гвардии рассказали, что как только Majic резко изменил направление движения, агенты перехватили его, поскольку стало понятно, что на судно погрузили наркотики.