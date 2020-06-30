Обвиняемого в России контрабанде наркотиков американца вывезли в США

Посольство США на фоне пандемии коронавируса эвакуировало на родину своего гражданина Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в России в контрабанде наркотиков. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«С тех пор он находится в Техасе», — рассказал собеседник агентства.

Адвокат американца Антон Омельченко подтвердил эту информацию, отметив, что его подзащитный покинул территорию России «официально и легально», поскольку выездную визу ему выдали российские власти.

Он добавил, что если в России прекратят дело в отношении него и к нему не будет претензий, он может вернуться назад к своей супруге, которая не может прилететь к нему из-за пандемии. Однако, по словам адвоката, следствие пока не планирует прекращать уголовное преследование в отношении американца.

21 августа 2018 года сообщалось, что в отношении Грандстаффа, преподающего в Москве английский язык, возбуждено дело о контрабанде психотропных средств в крупном размере. Причиной послужил заказ в интернет-магазине чистящего средства, содержащего гамма-бутиролактон, который внесен в список запрещенных на территории России препаратов.

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