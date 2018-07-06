Американец вырастил коноплю в московской квартире и сел в тюрьму на 11 лет

В Москве вынесли приговор гражданину США, который выращивал коноплю в съемной квартире в центре города. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Как указывается в сообщении, 57-летний Томас Ствалли посадил в своей квартире 29 кустов конопли и тщательно ухаживал за ними: регулярно поливал, установил в помещении обогревательные и осветительные приборы, способствующие быстрому росту растений. После созревания конопли он собирал и высушивал части растений, пригодные для употребления в качестве наркотического вещества, упаковывал и готовил к продаже.

После того как о деятельности американца стало известно сотрудникам правоохранительных органов, в отношении него возбудили уголовные дела о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Суд приговорил Ствалли к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

Осужденный Томас Ствалли — известный американский блюзовый музыкант. Он долгое время работал в США и Европе в различных клубах в роли арт-менеджера, был лауреатом различных блюзовых фестивалей. В России сотрудничал с группой Dynamic James.

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