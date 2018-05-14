Полицейский пошел на аферу с наркотиками ради мечты об автомойке

Благовещенский городской суд приговорил к условному наказанию полицейского, который собирался подбросить наркотики владельцу автомойки, чтобы забрать бизнес. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщила пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции №1 Кирсанов поручил ранее судимому В. (фамилия не указывается) собрать дикорастущую коноплю, изготовить из нее масло каннабиса (гашишное масло), а затем передать под надуманным предлогом предпринимателю, которому принадлежит автомойка.

После этого полицейский намеревался задержать коммерсанта с поличным и потребовать у него помещение предприятия и земельный участок под ним под угрозой привлечения к уголовной ответственности. Однако его подельник В. обратился в ФСБ и раскрыл планы сотрудника уголовного розыска. В сентябре 2016 года полицейский был задержан с собранным растением.

Суд признал его виновным в превышении служебных полномочий и незаконном обороте наркотиков и назначил наказание в виде трех лет условно.

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