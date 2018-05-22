Мужчина перебрал с наркотиками и очутился в ванне картофеля в женском белье

В Великобритании осудили мужчину в лифчике, который пять дней употреблял наркотики, насыпав в ванну картофель. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Сотрудники гостиницы в городе Истли, графство Гэмпшир, где остановился 30-летний Джеймс Джонсон, почувствовали исходящий из его номера запах конопли и вызвали полицию. Они утверждали, что видели постояльца с мешком картошки и в женской одежде.

Когда полиция вошла в номер, Джонсон с лифчиком на груди сидел в ванне, заполненной картофелем. При обыске у него нашли запас различных запрещенных веществ, в том числе экстази и психоделик 2CB. В доме, где жил мужчина, также хранились наркотики.

Как выяснилось, Джонсон приехал в родной город с парой друзей. Они планировали провести в Истли один вечер, но увлеклись и пять дней употребляли наркотики. «Тогда казалось, что это именно то, что нужно делать», — пояснил мужчина на суде.

По признанию Джонсона, он заранее купил наркотики в даркнете, потратив на них 750 фунтов стерлингов (около 62 тысяч рублей). Суд приговорил его к общественным работам на срок 18 месяцев и обязал пройти девятимесячный курс лечения от наркотической зависимости. Судьба его друзей не уточняется.

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