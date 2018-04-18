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Австралийка спустила наследство на наркотики и не пожалела

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Австралийка Броди Бонд (Brodie Bond) полностью потратила многотысячное наследство отца за девять месяцев. Как сообщает издание Metro, основной статьей ее расходов были наркотики.

Бонд сумела отсудить 220 тысяч австралийских долларов (10,6 миллиона рублей) после смерти отца, который по завещанию ей ничего не оставил. Австралийка не стала никуда вкладывать эти деньги, а потратила их на развлечения и наркотики. Примерно 150 тысяч австралийских долларов (7,2 миллиона рублей) ушло на покупку метамфетамина.

Оставшиеся 70 тысяч беззаботная Бонд потратила на алкоголь, одежду и машину, на которой вскоре попала в аварию.

«Хотя он особо не присутствовал в моей жизни, он все же был моим отцом, и несмотря на скорбь, которую я перенесла, я должна была извлечь выгоду из ситуации. Почему бы и нет?» — объяснила она.

В апреле сообщалось о вдове рантье-миллионера, оставшейся ни с чем после 42 лет брака. Все свои средства он завещал арендаторам, помогавшим ему совершать покупки. Судье пришлось пересмотреть завещание, он решил, что супруг «не выполнил обязательства по отношению к долгосрочному партнеру».

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