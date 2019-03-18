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Российский суд освободил захотевшего почистить самогонный аппарат американца

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Гейлен Грандстафф

Солнцевский суд Москвы освободил из-под стражи американца Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в контрабанде наркотиков. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на его адвоката Антона Омельченко.

Как уточнил защитник, мужчина был выпущен в зале суда, а дело возвращено прокурору. Однако, несмотря на отмену меры пресечения в виде заключения под стражу, следственное дело не прекращено, и судебное разбирательство будет продолжено.

Дата следующего заседания пока неизвестна. В следственном изоляторе Грандстафф провел больше полутора лет.

21 августа 2018 года сообщалось, что в отношении Грандстаффа, преподающего в Москве английский язык, возбуждено дело о контрабанде психотропных средств в крупном размере. Причиной послужил заказ в интернет-магазине чистящего средства, содержащего гамма-бутиролактон, который внесен в список запрещенных на территории России препаратов.

По словам жены обвиняемого Анны Грандстафф, ее супруг заказал средство, чтобы использовать его по назначению — почистить самогонный аппарат и пить алкоголь собственного производства. Посылку им принес домой человек, представившийся курьером из службы EMS. Позднее выяснилось, что он был сотрудником таможни, участвовавшим в операции «контролируемая доставка».

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