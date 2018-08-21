В Москве американский учитель попал в СИЗО из-за заказа чистящего средства

В отношении американца Гейлена Грандстаффа, который преподает в Москве английский язык, возбудили дело о контрабанде психотропных средств в крупном размере (часть 3 статьи 229.1 УК РФ) из-за заказа в интернет-магазине чистящего средства. Об этом во вторник, 21 августа, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Летом 2017 года Грандстафф и его жена Анна заказали из китайского магазина пептиды для регенерации клеток и чистящее средство для металла. По словам Анны Грандстафф, в 1994 году у ее мужа диагностировали болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. В одном из исследований он прочитал, что пептиды облегчают симптомы заболеваний. После этого он начал их регулярно принимать.

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Посылку им принес домой человек, представившийся курьером из службы EMS. Позднее выяснилось, что он был сотрудником таможни, участвовавшим в операции «контролируемая доставка». В коробке вместо заказа лежали две бутылки минеральной воды «Сенежская» и журнал «Таможня».

В чистящем средстве содержался гамма-бутиролактон, внесенный в список запрещенных на территории России препаратов, его можно использовать как психотропное вещество. Из-за этого в отношении Гейлена Грандстаффа возбудили уголовное дело, суд отправил его в СИЗО, где он находится больше года.

По данным издания, экспертиза показала, что Гейлен ранее не принимал психотропные вещества, поэтому следствие считает, что американец заказал средство, чтобы нарастить мышцы, так как содержащееся в нем вещество повышает уровень гормона роста. Жена отрицает, что ее муж увлекался спортом.

«Он не бодибилдер, ему 52 года, и у него стоит пластина в шее, что исключает повышенные нагрузки», — рассказала Анна Грандстафф.

Она также настаивает, что муж заказал средство, чтобы использовать его по назначению — почистить самогонный аппарат и пить только алкоголь собственного производства. По словам женщины, Гейлен Грандстафф не обсуждал с продавцом состав средства и не знал, что оно содержит запрещенное в России вещество.

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