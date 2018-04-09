Американца отправили в колонию за «продажу» должности в Росрыболовстве

В Москве гражданина США, пытавшегося продать назначение на руководящую должность в Росрыболовстве за семь миллионов долларов, приговорили к трем годам колонии. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры.

Материалы по теме А ты купи скипетр В Москве участились случаи "продажи" чиновничьих должностей Тихий американец Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд

В 2016 году американец Джордж Хагер вместе с тремя россиянами узнал о желании жителя столицы устроиться работать в Росрыболовство. Они заверили соискателя, что имеют обширные связи с высокопоставленными сотрудниками учреждения, и предложили посодействовать в его назначении на высокую должность.

С апреля по май того же года они получили от претендента часть вознаграждения — 300 тысяч долларов. «Коммерсантъ» писал, что Хагер и россияне предлагали должность в Росрыболовстве бизнесмену, тот после передачи части денег обратился в ФСБ. Хагера задержали и арестовали, позднее были задержаны его сообщники. Они получили от трех с половиной лет до четырех лет лишения свободы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!