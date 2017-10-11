Американец в Москве предстанет перед судом за попытку продать чиновничий пост

Гражданин США, а также трое россиян предстанут перед судом по обвинению в попытке продать пост чиновника за семь миллионов долларов. Об этом в среду, 11 октября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Ранее стало известно, что американец Джордж Хагер с соучастниками выдавали себя за крупных чиновников и пытались организовать назначение на высокие должности в Росрыболовстве.

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«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан РФ и гражданина США. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления (...) "Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"», — говорится в сообщении.

Как отметили в Генпрокуратуре, дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемые вместе с сообщником, дело которого выделено в отдельное производство, узнали о желании москвича занять руководящую должность в одном из федеральных агентств. Соучастники разработали план и распределили между собой роли. Обвиняемые убеждали мужчину, что смогут добиться его назначения на руководящую должность, а свои услуги они оценили в семь миллионов долларов.

В период с апреля по май 2016 года они получили часть требуемой суммы в размере 300 тысяч долларов, пообещав ему назначение на должность замруководителя вновь создаваемого подразделения организации в Дальневосточном федеральном округе. Отмечается, что злоумышленникам не удалось довести задуманное до конца и распорядиться полученными деньгами, поскольку 24 мая 2016 года один из них был задержан в столичном кафе. В дальнейшем были задержаны и остальные сообщники.