Американец признался в попытке продать должность в Росрыболовстве

Гражданин США Джордж Хагер, пытавшийся продать за семь миллионов долларов руководящую должность в Росрыболовстве, признал свою вину и будет просить об особом порядке рассмотрения судом его уголовного дела. Об этом в четверг, 24 августа, сообщила «Интерфаксу» его адвокат Светлана Гранина.

По словам юриста, по делу проходит еще три фигуранта: Евгений Дягтеренко, Фаниль Сабирьянов и Минкаил Умаев. Им всем вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере. При этом последние двое виновными себя не считают.

По данным газеты «Коммерсантъ», в конце 2015 года в Федеральном агентстве по рыболовству прорабатывался вопрос о создании собственного аукционного дома для продажи квот на вылов рыбных ресурсов на Дальнем Востоке. Обвиняемые решили подзаработать на этом, предложив должность человеку, способному заплатить. Им стал некий мужчина по фамилии Бурцев, который потом обратился в ФСБ.

Хагера задержали в Москве в конце мая 2016-го при передаче первого транша в 300 тысяч долларов. После него под стражей оказались остальные фигуранты. После возбуждения этого уголовного дела был уволен советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов.

Особый порядок судебного разбирательства предполагает признание подсудимым своей вины и вынесение приговора без исследования доказательств по делу.

