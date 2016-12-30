Бывшего замглавы Росрыболовства поместили под домашний арест

Нагатинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя главы Росрыболовства Александра Тугушева. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает РИА Новости.

Следствие просило заключить бывшего чиновника в СИЗО. Под домашним арестом он останется до 26 января 2017 года.

Согласно материалам дела, Тугушев обвиняется в вымогательстве у своего бывшего бизнес-партнера Виталия Орлова 33 процентов акций в крупнейшем рыбопромышленном комплексе России «Карат». В прошлом замглавы федерального агентства был держателем ценных бумаг компании, однако в 2003 году продал свою долю второму владельцу, а сам ушел в большую политику.

16 февраля 2007-го Тугушева приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Его признали виновным в мошенничестве, приведшем к хищению 3,7 миллиона долларов. По данным следствия, эти средства были получены в качестве взятки от одной из дальневосточных рыболовецких компаний за выделение квот на добычу биоресурсов.