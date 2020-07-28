Крупнейшая облава на самую мощную криминальную банду началась в Бразилии

Сразу в 11 регионах Бразилии началась крупнейшая облава на считающуюся самой мощной в стране криминальную банду «Первая столичная команда» (Primeiro Comando da Capital, PCC). Об этом сообщает Valor.

Отмечается, что 28 июля начался второй этап операции Flashback, в ходе которой были задействованы сотни полицейских, в том числе из состава федеральных сил. Главным центром ее проведения стали штаты Алагоас и Сеара. Подчеркивается, что одной из целей стал арест исключительно женской группировки в составе банды. Всего у правоохранителей на руках 212 ордеров на аресты и обыски..

Материалы по теме Большая резня по-бразильски Почему и за что бьются насмерть крупнейшие преступные кланы страны

Primeiro Comando da Capital (PCC) — крупнейший преступный синдикат в стране. Примерно половина из его 130 тысяч активных членов сейчас находятся за решеткой. Банду основали восемь зэков, выживших после подавления бунта в тюрьме «Карандиру» (штат Сан-Паулу) в октябре 1992 года. Клан позиционирует себя как орден или профсоюз, защищающий права сидельцев и выступающий за смягчение условий их содержания. Как отмечают бразильские специалисты по местному криминалитету, «бизнес» Primeiro Comando da Capital весьма разнообразен: незаконный оборот наркотиков, убийства, мошенничество, сутенерство, торговля оружием, вымогательство, отмывание денег, контрабанда, похищение и торговля людьми, организация подпольных казино.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru