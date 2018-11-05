В Тель-Авиве взорвали криминального авторитета

Два автомобиля взорвались на юго-востоке Тель-Авива. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

В результате взрыва погибли двое мужчин в возрасте 30 лет, еще один пострадал. Как отмечает израильская корпорация телерадиовещания Kan, один из погибших был «правой рукой» главы преступной организации.

По информации правоохранительных органов, инцидент имеет криминальный характер и может быть связан с войной между преступными бандами. Полиция не раскрыла имена погибших, однако они ранее были известны сотрудникам.

Второй автомобиль загорелся после взрыва первого, уточняет издание.

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