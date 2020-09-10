Пойманному с кокаином чемпиону России по боксу назвали наказание

Прокурор назвал наказание пойманному с кокаином двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили, которого обвиняют в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе прений, проходящих в 235-м гарнизонном военном суде Москвы, гособвинитель попросил суд приговорить спортсмена к трем годам условно по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»).

Кушиташвили полностью признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему росгвардейцу.

Суд огласит приговор 10 сентября.

3 февраля боксера арестовали на два месяца. По версии следствия, он и его друг Овик Оганнисян приехали ночью к дому на Фрунзенской набережной в Москве в поисках закладки с кокаином, спустя десять минут по тому же адресу появились сотрудники Росгвардии. На кадрах с камер наблюдения видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос. По данным правоохранительных органов, его ударил Кушиташвили. 30 марта суд изменил ему меру пресечения и поместил под домашний арест.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



