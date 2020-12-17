На пляж курортного города вымыло партию кокаина на десятки миллионов рублей

На общественный пляж курортного города Палм-Бич, США, вымыло партию кокаина на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает газета Palm Beach Daily News.

Инцидент произошел в субботу, 12 декабря. На побережье оказалось около 32 килограммов наркотиков, спрессованных в непромокаемые брикеты с изображением пингвина из мультфильма «Мадагаскар». По оценке специалистов, стоимость найденной партии может достигать 850 тысяч долларов (около 62 миллионов рублей).

Представитель полиции Майкл Огродник (Michael Ogrodnick) заявил, что по делу идет расследование. Департамент полиции вместе с федеральными службами пытаются установить место происхождения нелегальных товаров. Огродник уточнил, что после лабораторного тестирования кокаин будет уничтожен в соответствии с законом.

Он также рассказал рассказал, что одну из упаковок с наркотиками заметил местный житель во время утренней прогулки по пляжу. Очевидец позвонил в полицию. Когда патрульные прибыли по вызову, на берег вымыло еще несколько брикетов с кокаином. В итоге власти нашли всю партию, упакованную в плотный белый мешок.

Ранее сообщалось, что австралийский самолет, вылетевший из Папуа — Новой Гвинеи, разбился из-за спрятанных на борту наркотиков на 58 миллионов долларов (4,3 миллиарда рублей). Пилот планировал набрать высоту более 900 метров, чтобы скрыться с радаров, но в считаные минуты упал из-за того, что в него загрузили слишком много кокаина.

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