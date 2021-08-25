Азербайджанец создал наркокартель в Одессе и заставлял детей прятать «закладки»

В Одессе задержали азербайджанца, который создал наркокартель и вовлек в него детей

Украинские силовики задержали азербайджанца, который создал в Одессе крупную группировку по продаже наркотиков и вовлекал в «бизнес» несовершеннолетних. Сообщение об этом появилось на сайте региональной областной прокуратуры.

По данным ведомства, запрещенные вещества иностранец продавал с помощью мессенджеров. Его сообщники, в числе которых были дети, прятали «закладки» с амфетамином, метадоном и марихуаной на территории города или привозили вещества покупателям лично в руки. Возраст и имена несовершеннолетних не раскрываются.

Отмечается, что при обыске у хозяина «предприятия» и трех его подельников были изъяты смартфоны, банковские карты, крупный объем наркотиков, весы и ZIP-пакеты. Как предполагают правоохранители, «крышеванием» наркокартеля занималась одесская полиция, которая заставляла преступников делиться полученной прибылью и сама регулярно потребляла «товар».

Теперь лидеру группировки и его сообщникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Они были заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, к его проведению подключились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее на Украине поймали двух пенсионерок, наладивших бизнес по продаже наркотиков на десятки тысяч долларов. По данным правоохранителей, «банду» организовала 73-летняя украинка. Позднее она подключила к распространению веществ 72-летнюю подругу. В квартирах у женщин были найдены сотни упаковок с нелегальными препаратами.