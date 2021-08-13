В МВД Грузии сообщили о задержании 20 наркодилеров

В Грузии в ходе масштабной спецоперации МВД были задержаны 20 наркоторговцев

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии провело масштабную операцию по пресечению наркотрафика. В результате спецоперации были задержаны 20 наркоторговцев, сообщает «Новости-Грузия».

По информации ведомства, силовиками были изъяты героин, кокаин, амфетамин и 50 таблеток опиоидного препарата «Субоксин». Отмечается, что интенсивные оперативно-разыскные мероприятия одновременно велись в Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Болниси.

Чтобы получить доказательства, полицейские с разрешения суда провели контрольные закупки наркотиков у обвиняемых и записали эти сделки на видео. Было доказано, что все задержанные наркодилеры систематически продавали запрещенные вещества. Трое из них являются иностранными гражданами.

В полиции утверждают, что они работали курьерами организованной преступной группы, которая продавала наркотики через социальные сети. Согласно положениям Уголовного кодекса Грузии, за сбыт наркотических средств задержанным преступникам грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.

Ранее стало известно, что украинские силовики в ходе спецоперации задержали двух граждан Турции, которые пытались ввезти в страну 368 килограммов героина общей стоимостью один миллиард гривен (2,7 миллиарда рублей). Пойманные турки были членами международного картеля, который занимался поставкой наркотиков из Ирана в страны Евросоюза, а также в Россию и на Украину.