В Армении поймали турка с крупной партией героина

Оперативники Комитета госдоходов Армении поймали гражданина Турции с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Операцию провели сотрудники Мегринской таможни вместе со служащими полиции и Службы национальной безопасности Армении (СНБ), а также подразделениями Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Силовики остановили машину иностранца, когда тот въезжал на территорию Армении из Ирана. При проверке крыши прицепа были обнаружены 119 пакетов с героином весом 97 килограммов. Его стоимость оценили в 10-11 миллионов долларов. Водитель грузовика задержан. Против него возбудили дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

В 2014 года спецслужбы Армении задержали гражданина Турции, подозреваемого в организации контрабанды крупнейшей партии героина в истории Армении. По данным правоохранителей, за несколько месяцев до этого он оборудовал тайник для наркотиков в грузовике, из которого на Мегринской таможне конфисковали 927 килограммов героина. Наркотики планировали доставить в Грузию.