Племянника бывшего президента Армении приговорили к 5,5 года тюрьмы

Племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян получил 5,5 года лишения свободы. Об этом 16 июня сообщает «Новости — Армения».

Саргсяна приговорили к тюремному сроку за незаконный оборот оружия, боеприпасов, наркотических и психотропных средств и организацию похищения человека. Поскольку с 2018 года он находился под стражей, теперь должен отсидеть 3,5 года.

Саргсян был задержан в декабре 2018-го в Праге сотрудниками Интерпола и чешской полицией. У него был фальшивый паспорт гражданина Гватемалы. Через год племянника бывшего президента экстрадировали в Армению.

Ранее суд в Ереване прекратил уголовное дело против бывшего президента Роберта Кочаряна по статье о свержении конституционного строя за разгон акций протеста в марте 2008 года.