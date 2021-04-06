Суд прекратил уголовное дело против бывшего президента Армении

Суд общей юрисдикции в Ереване постановил прекратить уголовное дело против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по статье о свержении конституционного строя за разгон акций протеста в марте 2008 года, сообщает «Sputnik Армения».

Решение было принято на основании признания Конституционным судом (КС) антиконституционности данной статьи. Политика освободили из-под залога и других ограничений по этому делу. Аналогичные меры были приняты в отношении еще двух обвиняемых — бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна.

При этом, как заявили в суде, уголовное преследование Кочаряна будет продолжено по другим статьям, так как в отношении него продолжается расследование о получении взятки в особо крупном размере. В свою очередь, прокуратора пообещала переквалифицировать прекращенное дело: за незаконный разгон уличных демонстраций политика обвинят в злоупотреблении должностными полномочиями.

Дело против Кочаряна касается событий 1-2 марта 2008 года. Тогда он ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но потерпел поражение.

Ранее Кочарян призвал действующие армянские власти, включая премьер-министра Никола Пашиняна, встать на колени перед народом и застрелиться за поражение в Нагорном Карабахе. Он пояснил, что место действующего руководства должны занять политики, способные вести переговоры и отстаивать национальные интересы.