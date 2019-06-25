Скандально освобожденного экс-президента Армении снова арестовали

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в попытке свержения конституционного строя, снова арестован. Такое решение вынес Апелляционный суд Армении, передает «Интерфакс».

Инстанция удовлетворила жалобу генеральной прокуратуры, оспорившей освобождение Кочаряна по заявлению лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Республики Арцах).

Кроме того, Апелляционный суд счел незаконным прекращение судебного производства в отношении бывшего армянского лидера и направление дела на рассмотрение Конституционного суда.

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Суд Еревана изменил меру пресечения Кочаряну 18 мая. Его освободили под личное поручительство бывшего и действующего глав Арцаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. После этого премьер-министр страны Никол Пашинян попросил своих сторонников заблокировать все суды и пообещал масштабную реформу всей системы.

Спустя несколько дней судья, вынесший решение выпустить бывшего президента, уволился под давлением общественности.

Кочарян впервые был арестован 27 июля 2018 года, но уже в середине августа его освободили по требованию адвокатов. Повторно его арестовали только после жалобы генеральной прокуратуры 7 декабря.

Дело против Кочаряна касается событий 1-2 марта 2008 года. Тогда он ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл Сержу Саргсяну. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.

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