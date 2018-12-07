Бывшего президента Армении решили снова арестовать

Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу Генеральной прокуратуры страны на освобождение из-под стражи обвиняемого в свержении конституционного строя бывшего президента республики Роберта Кочаряна, согласно решению суда экс-глава Армении должен быть арестован. Об этом в пятницу, 7 декабря, заявил адвокат экс-главы государства Айк Алумян, передает «Новости-Армения».

Адвокат подчеркнул, что решение суда будет обжаловано. «Это решение явилось беспрецедентным в плане нарушений в правовой сфере... Естественно, оно было принято под давлением. Это ясно всем», — цитирует его «Радио Азатутюн» (армянская служба «Радио Свобода»).

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«Интерфакс» сообщает, что Кочарян (не присутствовавший на заседании суда), не дожидаясь вызова следователя, сам отправился в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Центр», расположенное в здании Службы национальной безопасности республики. В своем обращении он заявил о политическом преследовании со стороны действующих властей страны, а также назвал исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна главным организатором массовых беспорядков 1 марта 2008 года, которые привели к человеческим жертвам. Кроме того, Кочарян подчеркнул, что будет продолжать политическую борьбу, даже находясь в тюрьме.

В конце июля Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. 27 июля Кочарян был арестован, однако в середине августа был освобожден из-под стражи.

В марте 2008 года Кочарян, будучи президентом, ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями, десять человек погибли. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.

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