Бывший СССР
 
Последние новости
Порошенко заявил о готовности Украины выступить против России
Австралиец стерпел пинки кенгуру и не выпустил пиво из рук
Бывшего главу РАО заподозрили в мошенничестве на 730 миллионов рублей
Судья получила семь лет за помощь Цапкам
Ипотечные долги россиян вырастут в разы
Ученые обнаружили микропластик в Карском море
Литва приписала Путину слова про являющуюся «ошибкой истории» Украину
Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек
Стали известны номинанты на «Грэмми»
ОПЕК продавила Россию еще сильнее
Новости партнеров

Бывшего президента Армении решили снова арестовать

Перейти в «Мою Ленту»
Роберт Кочарян

Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу Генеральной прокуратуры страны на освобождение из-под стражи обвиняемого в свержении конституционного строя бывшего президента республики Роберта Кочаряна, согласно решению суда экс-глава Армении должен быть арестован. Об этом в пятницу, 7 декабря, заявил адвокат экс-главы государства Айк Алумян, передает «Новости-Армения».

Адвокат подчеркнул, что решение суда будет обжаловано. «Это решение явилось беспрецедентным в плане нарушений в правовой сфере... Естественно, оно было принято под давлением. Это ясно всем», — цитирует его «Радио Азатутюн» (армянская служба «Радио Свобода»).

«Интерфакс» сообщает, что Кочарян (не присутствовавший на заседании суда), не дожидаясь вызова следователя, сам отправился в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Центр», расположенное в здании Службы национальной безопасности республики. В своем обращении он заявил о политическом преследовании со стороны действующих властей страны, а также назвал исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна главным организатором массовых беспорядков 1 марта 2008 года, которые привели к человеческим жертвам. Кроме того, Кочарян подчеркнул, что будет продолжать политическую борьбу, даже находясь в тюрьме.

В конце июля Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. 27 июля Кочарян был арестован, однако в середине августа был освобожден из-под стражи.

В марте 2008 года Кочарян, будучи президентом, ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями, десять человек погибли. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Экс-президент Армении Роберт Кочарян будет арестован
Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте экс-президента Роберта Кочаряна
Против экс-президента Армении завели новое дело
Армяне пришли в ярость из-за освобождения бывшего президента страны
В Армении захотели арестовать бывшего президента
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 5 декабря

Майдан на выезде

Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
17:12Сегодня

Президент Литвы заявила об угрозах после введения антироссийских санкций

21:00Сегодня

Литва приписала Путину слова про являющуюся «ошибкой истории» Украину

20:05Сегодня

Порошенко заявил о готовности Украины выступить против России

Бывший СССР00:01 3 декабря

Доктор хаос

Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
14:11Сегодня

Захваченные в Керченском проливе украинские моряки разоткровенничались

19:16Сегодня

Способное превратить врагов Армении в пепел оружие сняли на видео

06:50Сегодня

Депутаты Рады подрались в прямом эфире

Бывший СССР00:0018 ноября

«Все наши бездельники в Россию уехали»

В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
16:39Сегодня

Отказу украинских моряков стрелять по пограничникам ФСБ нашли объяснение

18:39Сегодня

Объяснено нежелание России отхватывать кусок Украины

00:46Сегодня

Белоруссия испугалась мировой войны из-за инцидента в Керченском проливе

Россия
«Ни о чем разговор, братан. Можно еще 20 лет тележить»
Рэперы пришли в Госдуму пояснить за власть, зашквары и рэп. Потом встали и ушли
Всему голова
Сенаторша с самой яркой прической покидает свой пост. Чем еще она известна
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
«Мамочка, мое сердце замерзло»
Пятилетнюю Соню спасет срочная хирургическая операция
«Люди понимают, что сила — единственная власть»
Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
Родители начитались советов в интернете и залечили младенца молитвами до смерти
Льву Пономареву скостили срок
Все материалы
Мир
Корейский майдан
Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
Трамп прокомментировал расследование о связях с Россией
Выбран преемник Меркель
Грецию взволновали закупки российского оружия Турцией
Чехия раскрыла российскую шпионскую сеть
«Их бросают в кровавые мясорубки»
 
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Все материалы
Бывший СССР
«Привезли столько гробов, что можно три города похоронить»
Землетрясение в Армении унесло жизни тысяч людей. О нем не могут забыть 30 лет
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Бывшего президента Армении решили снова арестовать
Литва приписала Путину слова про являющуюся «ошибкой истории» Украину
Порошенко заявил о готовности Украины выступить против России
Способное превратить врагов Армении в пепел оружие сняли на видео
Все материалы
Экономика
Россия и ОПЕК сокращают добычу нефти
Цены на нее уже пошли вверх. Это выгодно даже США
ОПЕК продавила Россию еще сильнее
Россия загадочно спасла соглашение ОПЕК
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
Тотал больше
Они бросили работу ради ставок на спорт. Что из этого вышло?
Нефть взлетела
Стали известны новые подробности в деле «Югры»
Все материалы
Силовые структуры
«Эрик стал злее и опаснее»
Давидыч вышел на свободу. Толпа встретила его как героя
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Пятеро россиян на заказ избивали закладчиков наркотиков
Бывшие учителя из Петербурга пустились во все тяжкие и начали варить амфетамин
Новые фотографии банкетов Цеповяза отнесли к «крабовому периоду»
Школьник-националист ранил из ракетницы россиянина после спора о ВОВ
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Россия захотела «Мир»
Все F-35 начали готовить к войне
«Пересвет» стал убийцей Tomahawk
Су-34 посадили «уникально»
Все материалы
Спорт
«Плевать, насколько он хорош»
Глава UFC дал шанс тому, кто бьет женщин. И взбесил всю Америку
Российский футбол обзаведется системой видеоповторов
Российский биатлонист завоевал первую медаль в сезоне
«Я просто хотел спать»
Перерезанное горло и выстрел в голову. Этого хоккеиста невозможно убить
Противостоянию Загитовой и Медведевой предрекли конец
Звезды английского футбола устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками
Загитова отказалась отвечать на вопрос о победившей ее японке
Все материалы
Культура
Что могут короли
Кино недели: фон Триер в аду, казнь монарха и Кира Найтли в сахаре
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
«Не каждый день люди в ад попадают»
Ларс фон Триер о своем серийном убийце, безумии и бессмертии
Стали известны номинанты на «Грэмми»
Рэперов назвали торчками и попросили не пускать в Екатеринбург
Отмену концерта «Френдзоны» в Нижнем Новгороде объяснили нехваткой зрителей
Вышел первый трейлер новых «Мстителей»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ни дня без смерти или оскорблений»
Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
«Голубой огонек» признали зашкваром
Исчезнувшую с радио легендарную песню про «сексуальное насилие» оправдали
Фильтруй базар
Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Дудь объяснился за интервью со звездой «Полицейского с Рублевки»
Сотрудников американского телеканала эвакуировали в прямом эфире
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Назван способ похудеть за выходные
Ципрас попросил у Путина галстук
Учительница постригла школьника на уроке и пошла под суд
Священнослужитель тайно хвастался одеждой люксовых брендов в соцсетях
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Плевавшегося в пассажиров любителя пива унимал весь самолет
Пенсионерка просидела восьмичасовой полет возле зловонного кресла и отомстила
Пассажирский лайнер вынесло за пределы посадочной полосы из-за дождя
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
Все материалы
Из жизни
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Монашки проиграли чужие полмиллиона долларов в казино
Таксист нашел способ не расставаться с больной женой и прославился
Разработан первый умный секс-робот для женщин
Тигр и хаски устроили догонялки через стекло
Все материалы
25 автомобилей-бестселлеров России
Самые продаваемые машины ноября: 19 месяцев роста и «Лады» в лидерах
Однорукий герой автогонок
Удивительная и трагическая история Арчи Скотт Брауна — шотландского гонщика, победившего свое увечье
План B
Тест нового B-класса — самого комфортного компактного Мерседеса
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
UAZ подтвердил выпуск «Патриота» с автоматической коробкой передач
Лучшей машиной Японии второй год подряд стал Volvo
Nissan запустил в серию автомобиль за 75 миллионов рублей
Все материалы
Дом
О, боги
Россияне сметают дома и квартиры в Греции, чтобы стать европейцами
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Русский процент
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
В России начался бум рискованной ипотеки
Медведев проследил за народным хозяйством с воздуха
У юмориста Бандурина сгорел дом
Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее
Все материалы