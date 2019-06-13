Экс-президент Армении отказался защищать честь и достоинство от Пашиняна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян отозвал свой иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Интерфакс Азербайджан».

Кочарян обвинял Пашиняна в оскорблении чести и достоинства. Иск был принят в производство в октябре 2018 года, после того как Пашинян, комментируя освобождение Кочаряна под подписку о невыезде, раскритиковал его «неприкосновенность»: «Говорят, он неприкосновенен. Что значит неприкосновенен? То есть можно организовать убийство людей и говорить "я неприкосновенен"? Где это написано?».

Защита Кочаряна сочла это заявление недопустимым, поскольку экс-президент не обвинялся в организации убийства, и потребовала от Пашиняна публичных извинений перед своим политическим оппонентом. На прошедшем в среду, 12 июня, первом заседании по этому делу защита бывшего президента заявила о готовности отозвать иск после того, как «ответчик заявит, что обсуждаемое заявление не касалось Кочаряна».

Представитель Пашиняна в суде Геворк Гезалян сделал соответствующее заявление, подчеркнув, что слова премьер-министра касались только общего состояния конституционно-правовой системы. На следующий день адвокат Кочаряна представил суду заявление об отказе от иска, после чего заседание было объявлено закрытым.

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20 мая Пашинян объявил о необходимости провести масштабную реформу судебной системы. По его словам, судебная система страны является проблемой, поскольку решения судей вызывают «волнения в обществе». Решить эту проблему он пообещал с помощью «хирургического вмешательства».

В тот же день сторонники премьер-министра заблокировали входы в суды по всей стране, в том числе в здание Верховного судебного совета. К действиям их призвал сам Пашинян на следующий день после того, как суд принял решение освободить из-под стражи Кочаряна.

Кочарян был арестован 27 июля 2018 года по обвинению в попытке свержения конституционного строя. Менее чем через месяц его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде, однако затем снова взяли под арест после жалобы Генпрокуратуры. В последний раз мера пресечения в отношении экс-главы государства была изменена после поручительства бывшего президента Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и действующего главы Арцаха Бако Саакяна.

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