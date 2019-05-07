Бывшего президента Армении попросили отпустить из тюрьмы на праздник в Карабахе

Бывший и действующий президенты Нагорного Карабаха обратились к генпрокурору Армении с просьбой изменить меру пресечения экс-президенту страны Роберту Кочаряну. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В качестве основания для освобождения Кочаряна из-под ареста бывший руководитель региона Аркадий Гукасян и нынешний глава Бако Саакян называют праздничные торжества в честь 9 Мая. Они отмечают, что в этот день в Карабахе отмечаются сразу три праздника — День Победы, день создания армии и освобождение Шуши.

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Гукасян и Саакян напоминают, что по сложившейся традиции в торжествах принимают участие все бывшие руководители Нагорного Карабаха, первым из которых и является Кочарян. Они заявляют, что готовы дать любые гарантии того, что Кочарян не станет скрываться от правосудия. «Это станет сигналом единства и солидарности не только для нашего общества, но и для противника», — заключают они.

Заявители не уточняют, просят ли они изменить меру пресечения Кочаряну на постоянной основе или только на время празднования.

В конце июля 2018-го Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. Тогда Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.

Кочарян был арестован 27 июля 2018, однако в середине августа отпущен из-под стражи. После жалобы со стороны генеральной прокуратуры, он снова попал под арест 7 декабря.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. В 1994 Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

Кочарян руководил Нагорно-Карабахской Республикой в качестве премьер-министра и президента. Армению он возглавлял с 1998 по 2008 год.

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