Суд в Армении встал на сторону скандально освобожденного бывшего президента

Суд общей юрисдикции ереванского района Шенгавит частично удовлетворил требования адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которого подозревают в попытке свержения конституционного строя. Об этом сообщает издание EADaily.

В частности, суд признал незаконным решение наложить арест на его имущество и банковские счета, которое вступило в силу 30 июля 2018 года. Это действие было признано нарушением прав подсудимого, однако второе требование защиты — отстранить от дела следователя — осталось неудовлетворенным. Кроме того, суд постановил, что окончательное решение вопроса об аресте имущества экс-президента будет оставлено на усмотрение судьи, рассматривающего основное дело Кочаряна.

Материалы по теме «Шаг в сторону, и за ними придут» Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?

20 мая глава правительства Армении Никол Пашинян объявил о необходимости провести масштабную реформу судебной системы. По его словам, судебная система страны является проблемой, поскольку решения судей вызывают «волнения в обществе». Решить эту проблему он пообещал с помощью «хирургического вмешательства».

В тот же день сторонники премьер-министра заблокировали входы в суды по всей стране, в том числе здание Верховного судебного совета. К действиям их призвал сам Пашинян на следующий день после того, как суд принял решение освободить из-под стражи Кочаряна.

Кочарян был арестован 27 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя. Менее чем через месяц его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде, однако затем снова взяли под арест после жалобы Генпрокуратуры. В последний раз мера пресечения в отношении экс-главы государства была изменена после поручительства бывшего президента Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и действующего главы Арцаха Бако Саакяна.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!