Сторонники Пашиняна объявили новую волну революции в Армении

Граждане Армении, откликнувшись на призыв премьер-министра Никола Пашиняна, с утра понедельника, 20 мая, начали блокировать входы в здания судов. Как отмечает «Sputnik Армения», в Ереване люди прибывают на акцию протеста несмотря на непогоду. .

В Ереване группу протестующих у здания суда общей юрисдикции возглавляет глава Контрольной службы премьер-министра Давид Санасарян, которому 18 апреля было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По его словам, протестующие могли начать блокировать суды еще весной прошлого года, после «бархатной революции», но лидеры революции решили дать судебной системе «шанс исправиться». «Однако система не воспользовалась этим», — сказал Санасарян, добавив, что в стране началась «новая волна революции».

В отдельных случаях в действиях протестующих наблюдаются акты вандализма. Так, бывший замглавы Минюста Армении Рубен Меликян разместил в Facebook фотографии заблокированного здания суда ереванского района Ачапняк, в котором протестующие выбили стекла. Он также отмечает, что «полиция бездействует».

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Накануне Пашинян призвал своих сторонников начать блокировать здания судов по всей стране. Акция должна была начаться 20 мая в 8.30 по местному времени. У многих судов протестующие начали собираться еще раньше. В 12.00 по местному времени (11.00 мск) ожидается обращение Пашиняна к протестующим, в ходе которого он намерен объявить о «втором самом главном этапе революции в Армении».

Поводом для начала протестов стало освобождение из под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, которого новые власти страны обвиняют в свержении конституционного строя.

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