Пашинян рассказал об источниках финансирования революции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал о затратах на «бархатную революцию».

По словам Пашиняна, на революцию было потрачено «примерно 200 тысяч долларов». «Откуда появились эти деньги? Мы попросили у людей», — рассказал он. Премьер-министр отмечает, что для сбора средств был создан электронный кошелек, а среди жертвовавших были армяне, проживающие за рубежом, в том числе в России.

Премьер-министр считает, что таким образом его команде удалось избежать попадания в зависимость перед различными бизнес-кругами, и у правительства Армении «нет никаких теневых обязательств ни перед одной личностью или корпорацией». Перед теми гражданами, которые жертвовали свои деньги на революцию, команда Пашиняна отчитывалась с помощью публикаций в соцсетях, в которых указывалось, «сколько денег мы потратили и для чего», подчеркнул он.

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Именно соцсети Пашинян считает одним из важных условий победы революции. По его словам, такие площадки, как Facebook, YouTube и Twitter, помогли ему как оппозиционному деятелю и сделали узнаваемым среди армян.

«Бархатная революция» началась в Армении весной 2018 года с акции Пашиняна «Мой шаг». Двухнедельное пешее шествие депутата от Гюмри до Еревана завершилось массовыми протестами по всей стране. В итоге 23 апреля глава правительства Серж Саргсян ушел в отставку. 8 мая Пашинян решением Национального собрания был избран премьер-министром.

9 декабря 2018 года в стране прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых партия Пашиняна «Мой шаг», заручившись поддержкой более 70 процентов избирателей, сформировала правительство большинства. Республиканская партия Армении, которая до этого находилась у власти 10 лет, не смогла пройти в новый созыв парламента.

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