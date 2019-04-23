Раскрыты подробности смены власти в Армении

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян раскрыл детали переговоров по поводу отставки экс-президента страны Сержа Саргсяна, произошедшей в апреле прошлого года. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Материалы по теме Парни с улицы Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?

Сообщается, что представители власти сначала вели переговоры с задержанными оппозиционными депутатами Национального собрания Николом Пашиняном, Сасуном Микаеляном и Мирзояном по отдельности. Позже они были переведены в одну камеру по просьбе Пашиняна.

Лидеры протестующих высказали общее требование отставки Саргсяна. Переговоры от имени президента вел тогдашний первый вице-премьер Карен Карапетян.

Материалы по теме Маленькая революционная страна Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами

«Утром зашел Карапетян. Спросил, верю ли я, что он тоже хочет благополучия Армении. Ответил, что верю. Он передал готовность Саргсяна подать в отставку осенью, мы с улыбкой отвергли», — рассказал автор записи. По его словам, Карапетян еще несколько раз приезжал к ним, предлагая разные даты ухода президента со своего поста, однако сами они настаивали на немедленной отставке.

«Поздно вечером в тот же день, 23 апреля. Пошел, поговорил, вернулся, предложил 25 апреля. Единогласно решили, что нет. Никол [Пашинян] сказал, в течение 2-3 часов. Карапетян ушел, поговорил, вернулся, сказал: "Договорились, в течение двух часов будет отставка"», — написал парламентарий.

Мирзоян рассказал, что после этого Карапетян предложил освобожденным лидерам протестующих вместе поехать к территории массового митинга на площади Республики, однако они отказались.

Саргсян, с 2008 по 2018 год занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после десяти дней массовых протестов против его назначения. Пашинян, который впоследствии занял должность премьер-министра, объявил о начале «бархатной революции» в стране.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!