Посла России в Армении отчитали за встречу с противником Пашиняна

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД страны из-за его встречи с бывшим президентом Робертом Кочаряном, обвиняемым в попытке свержения государственного строя. Об этом сообщил глава комиссии Национального совета по внешним связям Армении Рубен Рубинян в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел беседу с Копыркиным еще 14 июня, указав дипломату на недопустимость вмешательства во внутренние дела страны.

Рубинян также объяснил, почему ранее 17 июня заместитель министра Григор Ованнисян на заседании комиссии опроверг факт беседы на эту тему с российским послом. «У него не было разрешения на обнародование информации в тот момент», — написал парламентарий.

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Как сообщает РИА Новости, Ованнисян заявлял, что встреча Копыркина с Кочаряном проходила в рамках дипломатического протокола, и посол не предпринял никаких ошибочных действий. Кроме того, бывший президент страны является лицом, находящимся под следствием, поэтому МИД Армении не может осуждать действия российского дипломата или делать их предметом обсуждения.

Встреча Кочаряна и Копыркина прошла 14 июня «в рамках регулярных встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов», сообщается на сайте посольства России в Армении.

Кочарян был арестован 27 июля 2018 года по обвинению в попытке свержения конституционного строя. Из тюрьмы Кочарян отправил большое интервью, где публично пригрозил нынешним властям Армении объединением мощных оппозиционных сил и посоветовал готовиться к борьбе. После поручительства бывшего президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и действующего главы Арцаха Бако Саакяна его выпустили из тюрьмы, после чего премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников заблокировать суды и объявил подготовку к судебной реформе.

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