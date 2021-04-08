Кочарян подал в суд на Пашиняна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в четверг, 8 апреля, «Sputnik Армения» рассказал адвокат бывшего главы государства Айк Алумян.

Кочарян требует обязать Пашиняна публично опровергнуть заявления, высказанные в его адрес, и выплатить компенсацию в размере 4 миллионов драмов (около 8 тысяч долларов).

Алумян пояснил, что 1 марта Пашинян на митинге сказал, что люди, «выведшие в марте 2008 года армию против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать».

По словам адвоката, премьер позволил себе «клеветническое и нарушающее презумпцию невиновности» заявление.

Ранее суд постановил прекратить уголовное дело против Кочаряна по статье о свержении конституционного строя за разгон акций протеста. Его освободили из-под залога.

В 2008 году Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна, который проиграл выборы.