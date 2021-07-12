В крови погибшего в Грузии оператора обнаружили четыре вида наркотиков

В крови погибшего оператора грузинской телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, ранее избитого противниками ЛГБТ-сообщества, обнаружили четыре вида наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.

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«Согласно заключению химической экспертизы, в пробах, взятых с трупа, были обнаружены наркотики морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин», — заявили в ведомстве.

В МВД отметили, что возможной причиной смерти журналиста могла стать передозировка наркотиков.

Власти должны понести ответственность

12 июля оппозиционные депутаты в парламенте Грузии объявили о начале сбора подписей за импичмент действующего правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Как утверждают депутаты, власти должны понести ответственность за неспособность защитить своих граждан во время беспорядков, начавшихся на ЛГБТ-марше 5 июля.

Однако на данный момент оппозиции не хватает голосов, чтобы отправить в отставку руководство страны и утвердить новую кандидатуру премьера.

Протесты в Тбилиси

После смерти Лашкаравы несколько сотен грузинских журналистов и сторонников оппозиции вышли на протест в центре Тбилиси с требованием расследовать гибель оператора. Протестующие потребовали отставки правительства во главе с Ираклием Гарибашвили и обвинили руководство страны в неспособности защитить собственных граждан.

При этом вице-премьер Грузии Тея Цулукиани объявила в эфире местных телеканалов, что ни один из членов кабмина не намерен оставлять свой пост и назвала происходящее «генерализованным психозом».

Мы привыкли к этому, и никто не собирается подавать в отставку или куда-то уходить, для этого существуют выборы Тея Цулукиани Об отставке правительства Грузии

Нападение на оператора «ТВ Пирвели»

Журналист умер в своей квартире 11 июля после избиения на акции против ЛГБТ 5 июля. Тело Лашкаравы обнаружила его мать. Всего на акции против «Марша достоинства», запланированной ЛГБТ-активистами на 5 июля в Тбилиси, пострадали более 50 журналистов. За административные нарушения были задержаны восемь человек.

