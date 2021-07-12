Грузинская оппозиция вынесет правительству импичмент

Оппозиционные депутаты в парламенте Грузии объявили о начале сбора подписей за импичмент действующего правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сообщает «Spitnik Грузия».

Согласно законодательству республики, для вынесения импичмента необходимо заручиться поддержкой не менее 50 депутатов, а его инициаторы обязаны представить альтернативную кандидатуру на пост премьер-министра. «Мы не собираемcя принимать участия в рассмотрении других вопросов», — заявил на заседании лидер фракции «Лело — партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе.

Как утверждают депутаты, власти должны понести ответственность за неспособность защитить своих граждан во время беспорядков, начавшихся на ЛГБТ-марше 5 июля. Тем не менее, как отмечает агентство, в данный момент оппозиции не хватает голосов, чтобы отправить в отставку руководство страны и утвердить новую кандидатуру премьера.

Ранее в Грузии вспыхнули массовые акции протеста в связи с гибелью оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы после столкновений сторонников и противников ЛГБТ-движения. Он и еще около 50 журналистов получили травмы от рук радикалов. Вскоре его обнаружили мертвым у себя дома.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Гарибашвили и его кабинета министров, справедливого расследования смерти Лашкарава и наказания для всех участников нападения на прессу. Министерство внутренних дел Грузии полагает, что оператор во время акции был пьян.