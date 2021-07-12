Массовая драка в парламенте Грузии попала на видео

В парламенте Грузии произошла массовая драка с участием депутатов, журналистов и представителей грузинской оппозиции. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Стычки начались после того, как во время пленарного заседания депутатов в здание парламента попали журналисты и оппозиционеры. Они требовали встречи с парламентариями.

Несколько представителей оппозиции прорвались на место спикера парламента. Они разместили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза и потребовали отставки правительства.

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Шалва Папуашвили назвал потасовку «целенаправленной провокацией».

В воскресенье в Тбилиси прошла акция протеста с требованием отставки правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Митингующие были недовольны гибелью оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, которого избили во время акции против ЛГБТ 5 июля. Участники митинга призвали правительство уйти в отставку до 12:00 (11:00 по Москве) понедельника. Генеральный директор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия также заявил, что покинуть свой пост должен и глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили.