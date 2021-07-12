Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум премьер-министру

Собравшиеся в центре Тбилиси участники митинга, организованного в связи со смертью избитого во время акции против ЛГБТ 5 июля оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, выдвинули ультиматум премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие потребовали, чтобы правительство страны ушло в отставку до 12:00 (11:00 по Москве) понедельника, 12 июля. Кроме того, как заявил генеральный директор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, покинуть свой пост должен глава СГБ (Службы госбезопасности) Григол Лилуашвили. «Если требование не будет выполнено, завтра в шесть часов мы вновь соберемся здесь», — предупредил Гварамия.

Акция протеста прошла в воскресенье, 11 июля. Люди собрались у офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Среди митингующих — лидеры оппозиции, журналисты, молодежь. Проестующие требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабинета министров, справедливого расследования смерти Лексо Лашкарава и наказания для всех участников нападения на оператора.

В воскресенье, 11 июля, стало известно о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава. Мужчина был найден мертвым в своей квартире.

Как сообщалось ранее, на акции против «Марша достоинства», запланированной ЛГБТ-активистами на 5 июля в Тбилиси, пострадали более 50 журналистов. За административные нарушения были задержаны восемь человек.