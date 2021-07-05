Противники гей-парада в Тбилиси бросили в ЛГБТ-активистов бомбу

Противники марша ЛГБТ, который должен был пройти 5 июля в Тбилиси, бросили взрывчатку во двор здания одной из неправительственных организаций. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Грузия» со ссылкой на грузинские СМИ.

Сообщается, что на месте находились журналисты и организаторы ранее отмененного «Марша достоинства», в котором собирались принять участие представители ЛГБТ-сообщества.

На место прибыли полиция и бригада скорой помощи. По данным СМИ, в результате взрыва пострадала одна девушка. Ей уже оказали медицинскую помощь.

Ранее организаторы «Марша достоинства» отменили проведение мероприятия после того, как в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек. Протестующие выступили резко против проведения ЛГБТ-шествия и забросали камнями и бутылками журналистов. Пострадали 15 работников СМИ. Несколько демонстрантов были задержаны полицией.

До этого противники гей-парада ворвались в офис его организаторов и разорвали флаг ЛГБТ. Против акции также выступили премьер-министр

Ираклий Гарибашвили и Министерство внутренних дел Грузии.

